Malagò: «Elezioni Figc? Regole uguali per tutte le federazioni»

«Sono assolutamente un sostenitore del fatto che ci sia il dovere di fare le elezioni il prima possibile, ci mancherebbe che non sia così. Ma la Figc non può avere regole diverse dalle altre federazioni, pur essendo la più importante, altrimenti non ci si capisce nulla». Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, riferendosi agli appelli che arrivano da più parti affinché l'assemblea elettiva della Figc sia convocata il prima possibile. «Stiamo accelerando, il Consiglio nazionale non può essere prima del 10 luglio in quell'occasione passeranno i principi informatori». Riguardo la possibile data delle elezioni della Figc il capo dello sport italiano, arrivato oggi a Tarragona per i Giochi del Mediterraneo, puntualizza: «Non dovete chiederlo a me, ma al commissario (Fabbricini, ndr) che sta rispettando i suoi compiti e prerogative con senso di responsabilità del ruolo». Infine, sull'opportunità che la Lega A esprima un suo candidato, Malagò dice: «Quando ero commissario di Lega ho espresso un'opinione sul fatto che poteva e secondo me doveva essere giusto coinvolgere in questa vicenda la Lega che sta uscendo dal guado. Ora sarebbe inelegante e non corretto esprimere opinioni per la Lega A».



