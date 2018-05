Maratona di Londra, runner italiano meglio del campione olimpico. Ma il Times scopre il bluff

Una scorciatoia per il successo. Scorciatoia da baro. Ecco come l'italiano Sabino Rinaldi ha fatto meglio del campione olimpico Mo Farah. E' la storia bluff di Sabino Rinaldi, runner barse, che a quasi sessanta anni ha tagliato il traguardo - prendedndo la scorciatoia - alla maratona di Londra in 3 ore e 19 minuti, superando il campione di origine somala. Ma il bluff è stato presto smascherato dal Times, che ha pubblicato sabato scorso la sua inchiesta dal titolo, appunto, "I corridori che hanno battuto Mo Farah alla Maratona di Londra hanno preso una scorciatoia per il successo" . Rinaldi avrebbe preso una scorciatoia di ben e invece di 42 chilomentri, ne ha percorsi solo 16. "Ero lì solo per divertimento e non avevo guardato comunque l'orologio", la scusate del runner italiano.





