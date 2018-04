Augusta Masters, impresa Reed, Molinari chiude ventesimo

Patrick Reed fa l'impresa in casa. Il 27enne americano ha conquistato il suo primo Major della carriera nel torneo di golf più prestigioso al mondo, il Masters. «È una gioia unica - le parole del campione statunitense -, attesa da anni». Ad Augusta (Georgia, Stati Uniti) successo meritato per il texano, che ha avuto così l'onore d'indossare la giacca verde, dopo il passaggio di consegne con Sergio Garcia, tradizionalmente riservata al vincitore. L'americano ha superato al fotofinish i connazionali Rickie Fowler e Jordan Spieth, autori nell'ultimo giro di una straordinaria rimonta rimasta incompiuta. Concludendo la gara in 273 (69 66 67 71, -15), con un colpo di vantaggio su Fowler (2/o a -14) e due su Spieth (3/o a -13). Medaglia di legno per lo spagnolo Jon Rahm, 4/o a -11. Quinta piazza per Cameron Smith, Henrik Stenson, Bubba Watson e un deludente Rory McIlroy (tutti a -9), che ha fallito nuovamente l'appuntamento con il grande slam. Mentre l'australiano Marc Leishman (-8) ha terminato il torneo in 9/a posizione. Decimo posto per Dustin Johnson (leader mondiale) e Tony Finau (entrambi a -7). Bel finale di Francesco Molinari, 20/o (-2). L'azzurro ha sfiorato il miglior risultato in carriera ad Augusta, che rimane il 19/o piazzamento del 2012. Ed ha concluso la gara davanti a Tiger Woods (32/o a +1), protagonista di un finale show che gli ha permesso di rientrare nei primi 100 giocatori del world ranking. Incredulo, commosso e felice: c'era tutto questo nello sguardo di «Captain America» (il soprannome di Reed) dopo l'ultimo putt (per il par) per la vittoria imbucato alla 18. Che ha sancito l'abbraccio con la moglie e la standing ovation del pubblico. Sesto trionfo in carriera sul PGA Tour per lo statunitense, che non vinceva un torneo dal 29 agosto 2016 (data dell'ultimo acuto al Barclays). Niente da fare per Fowler, costretto a rinviare l'appuntamento con il primo Slam. Delusione anche per Spieth (suo il miglior score di giornata con un parziale di -8), che ha provato fino alla fine a bissare il successo del 2015. Ma il più grande sconfitto è McIlroy. Ad Augusta straordinaria impresa di Reed: e arrivano anche le congratulazioni del presidente Usa, Donald Trump: «Complimenti per la grande e coraggiosa vittoria al Masters. È un golfista dal grande talento, prevedo un futuro roseo per lui. Si goda questo bel successo». Reed ringrazia: il Masters, primo Major della stagione del grande golf, è suo.

