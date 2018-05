Mondiali di marcia, 1 argento e 1 bronzo per l'Italia

di Redazione Sport

Incredibile finale per i Campionati del Mondo di marcia a squadre di Taicang dove l'Italia Team si esalta con il sorprendente bronzo di Massimo Stano (1h21:33) e l'argento della formazione maschile nella 20km. Un secondo posto - alle spalle della corazzata giapponese e davanti ai padroni di casa della Cina - a cui contribuiscono anche Francesco Fortunato (9/o in 1h23:31) e Giorgio Rubino (17/o in 1h24:03), mentre Marco De Luca si ritira al tredicesimo chilometro. Due bei metalli che fanno il tris con il fantastico secondo posto centrato ieri dalle 'ventistè azzurre. L'Italia, con due argenti e un bronzo, festeggia così il quinto posto nella classifica a punti e nel medagliere su cui svetta la Cina con 12 metalli (6 ori, 4 argenti e 2 bronzi) precedendo Giappone (4 ori, 2 argenti e 2 bronzi), Messico (2 ori) ed Ecuador (3 argenti). Il 26enne pugliese Stano riporta un italiano ai piani alti della rassegna 33 anni dopo un'autentica leggenda della marcia italiana, Maurizio Damilano, argento in Coppa del Mondo sull'Isola di Man nel 1985. A precedere il marciatore delle Fiamme Oro sono soltanto il ventenne giapponese Koki Ikeda (1h21:13) e il cinese Kaihua Wang (1h21:22), ma Massimo, come ieri la Giorgi, è il primo atleta del Vecchio Continente al traguardo. Un ottimo biglietto da visita nella stagione che va dritta verso gli Europei di Berlino in agosto. A squadre l'ultima medaglia per team della 20 km uomini risale all'edizione di Naumburg 2004, quando gli azzurri furono di bronzo come nel 2002 a Torino. L'argento era stato, invece, già vinto nel 1993 e nel 1995. L'Italia chiude quindi con tre medaglie pareggiando il massimo storico in una sola edizione.

