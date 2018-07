Quinta medaglia per l'Italia ai Mondiali di scherma in corso Wuxi, in Cina. L'hanno conquistata i ragazzi della sciabola a squadre (Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele, Aldo Montano) battuti in finale per 45-39 dalla Corea del Sud.



Il medagliere azzurro si aggiorna a tre medaglie d'oro, una d'argento e una di bronzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA