Mondiali, tutto esaurito a Roma per Italia-Giappone

di Redazione Sport

Sono oltre 70 mila i tagliandi per assistere alle partite del Mondiale di pallavolo che scatterà a Roma domenica 9 settembre al Foro Italico, con la sfida fra gli azzurri di Gianlorenzo Blengini e il Giappone. Sono già sold-out gli impianti di Roma per il match d'apertura, di Firenze per la sfida fra Italia-Argentina (Mandela Forum, 15 settembre) e per la 'due giornì finale Torino, 29 e 30 settembre, per i match che assegneranno il titolo iridato. Rimangono a disposizione tagliandi per tutte le altre sfide. Nella prima fase l'Italia giocherà a Firenze (dopo l'esordio romano) e sarà seguita dalla passione dei tifosi. C'è disponibilità di biglietti anche per le partite a Bari, dove si esibiranno Russia, Stati Uniti e Serbia, squadre che ambiscono alle primissime piazze. Milano e Bologna ospiteranno le partite della seconda fase. L'Italia giocherà a Milano, ma ancora non si conoscono i nomi delle sue avversarie (soltanto dopo la prima pool si potrà stilare il calendario).

© RIPRODUZIONE RISERVATA