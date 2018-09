Mondiali, Malagò: «Per Italia-Giappone c'è l'incognita meteo»

di Redazione Sport

«Domenica sera alle 19:30 si giocherà la gara inaugurale del mondiale di pallavolo tra Italia e Giappone. Salvo questioni di natura meteorologica si giocherà al Centrale del Foro Italico, ma ci può essere l'eventualità di dover utilizzare il Palalottomatica o l'ipotesi di giocare lunedì. Ci auguriamo che non avvenga». Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della Giunta di oggi. Il numero uno dello sport italiano ha anche confermato la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e ha anticipato che «abbiamo invitato tutti i campioni del mondo della pallavolo per partecipare alla partita, credo sia un bel segnale».



Mercoledì 7 novembre il presidente del Cio, Thomas Bach, sarà a Roma in occasione della serata per celebrare l'uscita di Mario Pescante da membro Cio. Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla conferenza seguita alla Giunta nazionale di oggi. «Sarà anche l'occasione per parlare della candidatura olimpica - ha anticipato Malagò - e lo stesso Bach mi ha chiesto di organizzare un incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e con il Sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti».

