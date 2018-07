Morta Vibeke Skofterud, olimpionica di sci di fondo: fatale un incidente con la moto d'acqua

È morta all'età di 38 anni la norvegese Vibeke Skofterud, olimpionica a Vancouver 2010 e due volte iridata, sempre in staffetta. Secondo quanto riferito dagli inquirente, l'atleta sarebbe rimasta vittima di un incidente con la moto d'acqua, avvenuto presso un'isola nell'arcipelago vicino ad Arendal. Dispersa a sabato notte, il corpo della Skofterud è stato trovato domenica. La fondista norvegese era nella squadra che ha vinto l'oro nei 4x5 chilometri relè ai Giochi di Vancouver (vincendo anche 17 gare in coppa del mondo, sempre in staffetta). Si era ritirata dall'attività agonistica nel 2015.



