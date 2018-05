Nations League, facile 3-0 delle azzurre all'Argentina

di Redazione Sport

Nella Volleyball Nations League (VNL) la nazionale italiana femminile ha travolto 3-0 (25-15, 25-16, 25-18) l'Argentina, ottenendo il terzo successo del torneo. Troppo netto il divario tra le due squadre, sin dal primo set le ragazze di Mazzanti hanno comandato il match, senza concedere alcuna opportunità di replica alle avversarie. Il muro e il servizio azzurro hanno messo in grande difficoltà la nazionale sudamericana, mai capace di impensierire seriamente Malinov e compagne. Molto più difficile si preannuncia l'impegno di domani, la nazionale tricolore infatti nell'ultima giornata del terzo round se la vedrà con le campionesse olimpiche cinesi, capitanate dalla stella Zhu Ting: il fischio d'inizio è fissato per le ore 14.30 italiane con diretta tv su RaiSport + Hd. Dopo la vittoria odierna la formazione tricolore nella classifica generale della VNL è salita a quota 3 successi e 11 punti. Come formazione iniziale il ct azzurro ha schierato Malinov in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Chirichella e Danesi, libero De Gennaro.

