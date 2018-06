Nations League, Italvolley ko con l'Australia: per la Final Six serve un miracolo

L'Italia chiude il quarto round della sua Volleyball Nations League a Seul con una sconfitta per 1-3 (25-27, 25-18, 19-25, 23-25) contro l'Australia. Un ko frutto di una prestazione al di sotto delle aspettative e che, in questo momento del torneo, potrebbe complicare il percorso della squadra verso la Final Six di Lille. I giochi non sono ancora fatti definitivamente, ma ora non si può più sbagliare. Una vittoria nella partita contro i canguri avrebbe permesso agli azzurri del ct Blengini di arrivare all'ultimo appuntamento di Modena con un vantaggio maggiore rispetto alle inseguitrici. In Emilia ci sarà bisogno di tre prove di carattere, e altrettante vittorie, contro le formazioni di Russia, Francia e Stati Uniti, per conquistare un posto nelle Finali. Impresa possibile però, tornano in campo Zaytsev Juantorena e Colaci, resta fuori per infortunio invece Giannelli.

