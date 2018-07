Nibali guarda al futuro. Potrebbe già tornare alla Vuelta

di Francesca Monzone



Nibali è fermo ma presto tornerà a pedalare. Buone notizie sono arrivate già questa mattina sullo stato di salute di Vincenzo. Chiuse le porte del Tour, per lo squalo potrebbero aprirsi quelle della Vuelta di Spagna il mese prossimo.

La diagnosi di ieri all’ospedale di Grenoble per il corridore siciliano, frattura della vertebra 10T, prevede un recupero veloce e non c’è la necessità di rimanere troppo tempo fermi.

Nibali oggi stesso rientrerà a casa e dopo un breve periodo di vero riposo potrà iniziare il lavoro di recupero per essere pronto, il prossimo 25 agosto, per la corsa a tappe spagnola, corsa che terminerà a Madrid il 16 settembre.

La Vuelta sarà fondamentale per il capitano della Bahrein-Merida non solo per le possibilità di vittoria e di riscatto per quanto successo in Francia, ma come lavoro in vista dei mondiali di Innsbruck. In Austria il campione italiano gareggerà con i gradi di capitano per la prova in linea del 30 settembre.



