Nibali si rialza: «Ricominciamo: obiettivo Vuelta»

A tre settimane dalla caduta sull'Alpe d'Huez al Tour de France, a cui è seguito l'intervento chirurgico alla decima vertebra toracica, Vincenzo Nibali è tornato in bicicletta. Lo ha annunciato lo stesso 33enne siciliano postando un video su Instagram, con scritto «Ricominciamo». L'obiettivo del corridore della Bahrain-Merida è quello di recuperare in tempo per prendere parte alla Vuelta di Spagna, al via il prossimo 25 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA