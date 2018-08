Nuoto, Europei: la romana Quadarella oro negli 800 stile. Di Liddo bronzo nei 100 farfalla

La romana Simona Quadarella è la nuova campionessa d'Europa negli 800 metri stile libero. Al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow la 19enne si è imposta con il tempo di 8'16"35 stabilendo anche il nuovo primato italiano. Alle sue spalle l'ungherese Ajna Kesely (8'21"91) e la russa Anna Egorova (8'24"61).



Dopo l'oro di Simona Quadarella negli 800 stile arriva il bronzo di Elena Di Liddo nei 100 farfalla agli Europei di nuoto di Glasgow. L'azzurra ha chiuso la gara con il tempo di 57.58. L'oro è andato alla svedese Sarah Sjoestroem (56.13), argento per la russa Svetlana Chimrova (57.30). Quarta l'altra azzurra Ilaria Bianchi.



Alessandro Miressi e Luca Dotto centrano la finale ai campionati europei di nuoto di Glasgow. Il 19enne piemontese fa segnare il miglior crono in 48«11, mentre il 28enne padovano si qualifica con il settimo tempo in 48»66.

