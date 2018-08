Pellegrini, 30 anni social con tanto di foto sexy

di Piero Mei

Compleanno social per Federica Pellegrini: Kikkafede88 su Instagram e Mafaldina 88 su Twitter, il primo account è più nuovo ma già batte il secondo in followers e va verso il milione, Fede festeggia i suoi trent’anni fra palloncini rosa e celeste che le volano intorno e poi, in un’immagine sexy artistica, alcuni di questi le volano addosso in una vasca da bagno nella quale la Pellegrini recita la parte dell’intrigante modella mentre gioca con una lingua di Menelik.



E raccoglie likes da far invidia a Irina Shayk, la supermodella che fu la fidanzata di Cristiano Ronaldo. Certo, non sono numeri da CR7 ma il calcio è il calcio…



Più che fare la conta (difficile: il pallottoliere aiuterebbe, ma meglio sarebbe l’uso di una calcolatrice) di record e medaglie da quando aveva la metà degli anni che ha oggi, che sono trenta, è bello vedere alcuni dei messaggi che riceve, sempre via social, o che invia a tutti i naviganti.



Fra i primi si fanno notare quelli di Novella Calligaris, la prima donna gloriosa del nuoto azzurro, e di Franziska Van Almsick, la tedesca che fu regina dei 200 stile libero, il regno poi di Federica.



Fra i secondi, i post suoi, quello del caffè con il coach, Matteo Giunta, Coolturtle82, fini pubblicitari; quello in cui dice “ne voglio altri trenta così” e li vorremmo tutti; e quello in cui finge di guardare lontano e si chiede ‘dov’è la vasca? Domani una 4x100 da paura”.



Perché non è finito l’Europeo di Glasgow per Fede: c’è la gara individuale dei 100 stile libero, la sua nuova dimensione, la terza dopo i 400 e poi i 200, e ci sono le staffette, teoricamente quattro, una al giorno, la 4x100 mista mista domani, la 4x200 stile libero, la 4x100 stile libero e la 4x100 mista femminile. Vuole nuotare a cuor leggero, ma appesantirsi il collo di una medaglia quando avrà i piedi per terra. Auguri, Fede.

© RIPRODUZIONE RISERVATA