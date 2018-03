Nuoto, l'ex campionessa olimpica Völker vende medaglie per saldare i debiti

L'ex nuotatrice tedesca Sandra Völker ha messo all'asta le tre medaglie olimpiche che ha vinto alle Olimpiadi di Atlanta del 1996 per saldare i suoi debiti. «Certo che sono felice e sollevata. E non riesco a credere che la procedura sia finita», ha detto la 43enne ex campionessa alla dpa. Ora l'ex nuotatrice olimpica non ha più debiti. La procedura di insolvenza si è conclusa. Nel 2013, la nuotatrice nativa di Lubecca ha dovuto presentare istanza di fallimento personale. Il curatore fallimentare Verena Vogt ha spiegato che l'asta delle sue medaglie, che da sole hanno raccolto 67.500 euro, e la donazione aggiuntiva di 5.000 euro di un benefattore, ha prodotto una quota del 36,5% dei creditori. «Tutti i creditori hanno convenuto che la signora Völker non è più indebitata».



