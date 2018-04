Nuoto, la carica dei Millennials: le batterie degli Assoluti lanciano una ragazza di 13 anni

di Piero Mei

La carica dei Millennials continua: agli Assoluti di nuoto a Riccione, nell’ultima giornata, le batterie della mattina lanciano una ragazzina classe 2005. E’ Benedetta Pilato, pugliese, che si classifica al quarto posto nelle qualificazioni dei 50 rana e, con il tempo di 32.10, segna il record italiano ragazzi. Benny è quarta della lista che naturalmente è comandata dalle due stelle dello stile, Arianna Castiglioni, prima con 30.67 e Martina Carraro, seconda con 31.00, mentre il terzo posto è di un’altra Millennial, Sara Covella, classe 2001, 31.49. Nella gara omologa fra gli uomini è Fabio Scozzoli, il re delle rane, il migliore: 27.14 il suo tempo.



Poi si disputano le batterie dei 400 metri, stile libero per le ragazze e misti per gli uomini. Tra le prime strappa il miglior tempo la “Paltrinieri delle donne”, la diciannovenne romana Simona Quadarella, che ha già appena vinto i titoli degli 800 e dei 1500 e che con 4:12.59 precede Linda Caponi (4:13.82) e Diletta Carli (4:14.10) che torna così in prima linea; tra gli uomini il miglior tempo è alla pari di Capitan federico Turrini, che ha preso i gradi lasciati dall’”auto congedato” Filippo Magnini, e Mattia Bondavalli: 4:22.73 il tempo dei due nuotatori impegnati in un testa a testa feroce nella quarta batteria. Curiosità statistica: si sono classificati per la finale di oggipomeriggio i due fratelli Matteazzi con Pier Andrea, il più grande, classe 1997, al terzo posto, e il più piccolo, Massimiliano, classe 1999, al sesto.



Margherita Panziera continua a mostrare il suo straordinario stato di forma: l’unica atleta che in questi giorni ha migliorato un record italiano assoluto, infrangendo il muro del minuto nei 100 dorso (che poi ha perso in finale: ma nuotava la vincente Pellegrini…), ha il miglior tempo anche nei 200 di questo stile: 2:10.54. La serie della mattina dei 1500 stile libero vede Giulio Iaccarino vincitore, ma il clou (e il titolo) saranno assegnati nel pomeriggio con la serie più veloce che, alle ore 18.32, vedrà in vasca Gregorio Paltrinieri che promette sorprese.



E anche la conclusione della mattina è da Millennial: nelle eliminatorie dei 50 farfalla donne se il miglior tempo, 26.52, è di Elena Di Liddo, il secondo, 26.93, è di Karen Asprissi, classe 2002.A riequilibrare l’anagrafe pensa Elena Gemo, carabiniere classe 1987, che fa il crono di 27.04.



Risultati ufficiali e programma sul sito www.federnuoto.it

