Nuoto, Pellegrini e Paltrinieri staccano il pass per gli Europei

di Piero Mei

Le certezze di Gregorio Paltrinieri, i dubbi di Federica Pellegrini, l’auspicio del presidente Paolo Barelli, la grinta di Ilaria Cusinato, la splendida solitudine di Simona Quadarella, l’arroganza vincente di Thomas Ceccon, la felicità da paradiso raggiunto di Alessandri Miressi, il fairplay di Luca Dotto, il record italiano di Margherita Panziera che rompe un muro: sono i volti, i risultati e le parole della terza giornata degli Assoluti di nuoto nell’acqua di Riccione, Assoluti che qualificano direttamente per gli Europei estivi di Glasgow i vincitori, più quelli che non vincono ma ottengono il tempo limite.



LA NUOTATA DI GREG

Impegnato negli 800 stile libero, nella serie dei migliori, Gregorio reduce dalla preparazione invernale nell’estate d’Australia e dalle gare di fondo che sono il secondo sogno nel cassetto di Tokyo 2020 (il primo è i 1500 di cui è olimpionico e mondiale), non chiedeva il tempo ma voleva risposte sulla nuotata. Le ha avute positive, dice, “mi sento più potente”, ma ha avuto anche il tempo, 7:45.53, che ha ottenuto gareggiando alla Paltrinieri, chi mi vuol bene mi segua, e al mondo lo seguono in pochi non per mancanza di sentimento ma perché non ce la fanno. Neppure Domenico Acerenza, che ora s’allena con lui a Ostia e che era stato strepitoso nei 400 stile libero della prima giornata, ma che adesso (7:57.60) è arrivato secondo sì ma a 12 secondi da Greg. In molti mettono in discussione la preparazione di Greg in Australia: “Lasciateli dubitare, è più divertente” scherza Greg; “La nuotata mi è piaciuta e mi fare stare meglio, mi sento più potente ed efficiente. Gli 800 mi piacciono: quando sto bene, mi riescono anche bene” sorride.



FEDERICA S’INTERROGA

Federica Pellegrini nei 100 stile libero vince la gara ed è il suo titolo italiano numero 116 tutto compreso. Il primo lo vinse nel 2003 che è l’anno di nascita della Valle, una delle concorrenti della finale B di questa gara. Ma il tempo di 54.42 la lascia dubbiosa. Ed è singolare la risposta che viene da una ragazza che avrà nuotato più di mille gare: “Questo tempo è un non senso, non so spiegarmelo; spreavo di fare molto meglio del 54.48 della mattina ma così non è stato; avevo fatto meno di recente ad Atlanta, dove ero sotto carico; davvero non saprei”. Le viene suggerita la parola che potrebbe segnalare la sua sensazione, disappunto, e lei la sposa.



LA RISPOSTA DI BARELLI

Il presidente Barelli, dopo aver parlato ancora una volta dei tantissimi successi del nuoto azzurro, “da quando vincevano le medaglie Battistelli o Sacchi o Merisi e una medaglia sembrava un tredici al totocalcio”, fa l’elenco dei grandi medaglisti di questo terzo millennio, ricorda lo splendido lavoro di atleti, tecnici, società e famiglie, e lancia un auspicio che sarebbe la sua risposta agli interrogativi della Pellegrini: “Speriamo che l’anno prossimi ci ripensi e torni ai suoi 200”. Sarebbe come il ritorno di un amore, fra la Divina e la sua gara, quello che in tanti sognano manco fossero Albano e Romina.



MIREX, IL RE DEI “PENNELLONI”

Alessandro Miressi, che non ha vent’anni ed è alto due metri, ha vinto la gara regina al maschile, i 100 stile libero. 48.36 il suo tempo, 48.56, limite superato per Glasgow, quello di Luca Dotto che arriva secondo. “Volete sapere perché mi ha battuto? Basta guardarci” scherza Dotto mettendosi al fianco di Miressi detto Mirex come fosse un Supereroe e facendo rilevare la differenza di stazza. Miressi ha l’aria del nuotatore postmoderno, fisicamente imponente: “Io alla sua età i tempi suoi me li sognavo” dice Dotto, mentre Mirex sembra vivere dentro un sogno o su una nuvola: “Sono così esltato e felice, è il mio primo titolo Assoluto”. Passerà poco e con la staffetta vincerà il secondo. “E’ il futuro di questa specialità” dice Dotto. “Non so come descrivere quest’emozione” chiude Miressi.



LA SPLENDIDA SOLITUDINE

Simona Quadarella praticamente nuota contro se stessa o il cronometro: vuole andare sotto i 16 minuti e ci riesce: 15:57.66 , sempre avanti e sempre sola in acqua: “Dopo la delusione di non essermi qualificata per Rio mi sono messa a testa bassa a lavorare con Christian Minotti e arrivano i risultati: poi con il mio allenatore vinciamo e perdiamo insieme, il segreto è anche questo”. Il tempo è di valore internazionale. Trova quasi (per 33 centesimi: 16:15.33) il tempo limite anche la Di Memme, sempre in bilico fra le acque libere e le vasche che non finiscono mai.



ILARIA FORMATO ALESSIA

Ilaria Cusinato dopo i 400 misti vince anche i 200 quattro stili. 2:11.26 il suo crono in tessuto che è superiore di appena un centesimo al record italiano di Alessia Filippi che lo nuotò in gomma. “Ma il primato lo sento mio, magari a Glasgow” dice Ilaria che s’allena in quel di Ostia con Morini e a casa di Greg. “Basterà un battito di ciglia, se non meno”.



IL RAGAZZO THOMAS

Dopo aver vinto i 100 dorso, Thomas Ceccon, classe 2001 dunque 17 anni, si prende pure i 200 misti in 2:00.43. Quale gara la preferita? “Sono tutte gare mie, mi piacciono tutte” dice Thomas. Si sente stanco, ma farà, dice, anche i 200 dorso. E’ la bella arroganza dei giovani campioni, perché “il dorso sì, ma vado bene pure nei misti”.



MARGHERITA ABBATTE IL MURO

Finale con staffette e con il botto: ne è autrice Margherita Panziera, in gran forma. Nuota il dorso nella 4x100 mista delle ragazze, dunque la prima frazione, e scende sotto il minuto (59".96), prima italiana a farlo, e quindi record. 1:00.22 il precedente primato che era di Elena Gemo. Margherita ha fatto da rampa di lancio al quartetto delle Fiamme Oro che con la Scarcella, la Cusinato strepitosa di questi giorni, e la Galizi, ha preceduto, 4:02.12, la staffetta dell’Aniene con la Pellegrini.



LA STAFFETTA SIMPATIA

Le Fiamme Oro vincono anche la staffetta maschile, con Mirex in ultima frazione, ma con un premio alla simpatia di tutti i componenti, a cominciare dal dorsista Ciccarese, più Giorgetti e Rivolta. Miressi si sentiva stanco ma i tre compagni gli hanno fatto presenti le loro esigenze, e c’era poco da discutere: 3:35.04 il tempo che ha consentito ai quattro di battere l’esercito che aveva uno schieramento al topo, Sabbioni, Scozzoli, Codia e Vendrame, l’altro “pennellone” dello stile libero.



I risultati ufficiali e il programma didomani sul sito www.federnuoto.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA