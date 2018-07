Olimpiadi 2026, Appendino: «Torino è in pole per i Giochi». Lunedì incontro al Coni

«Torino e le sue montagne hanno le carte in regola ed i numeri per essere, senza dubbio alcuno, la candidatura più forte per una competizione internazionale secondo i nuovi principi del Cio». Lo afferma la sindaca di Torino, Chiara Appendino, alla vigilia dell'incontro con il Coni che mercoledì incoronerà la città destinata a rappresentare l'Italia davanti al Cio nell'assegnazione dei Giochi invernali del 2026. «Oltre ad essere una location già strutturata - aggiunge la prima cittadina -, è perfettamente in linea con il protocollo ambientale del Cio '2020 the New Norm', che traccia le linee guida per la massima sostenibilità ambientale, economica e sociale per gli eventi olimpici. Poter riusare gli impianti per un secondo evento olimpico è, senza ombra di dubbio, il più grande valore aggiunto. Non vi saranno i cantieri impattanti del 2006 e gli eventi sportivi potranno essere testati con oltre 2 anni di anticipo, a partire dal 2024, con evidenti benefici sportivi e territoriali». Non di minore importanza, secondo Appendino, «la logistica stradale che le altre candidate omettono integralmente nei costi e che Torino ha già, definendo così lo scenario in assoluto più compatto. Significa tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti contro le oltre 2 ore e 30 tra Milano e Bormio o 2 ore e 23 minuti tra Cortina e Merano su strade complesse e inadatte. Torino contiene da sola - conclude - tutto ciò che serve ed è richiesto dal Cio come candidatura ideale rendendo ogni altra soluzione un compromesso al ribasso».





«Quella che sembrava una candidatura fatta fuori tempo si è rivelata più che mai puntuale. Si disse che era una candidatura finalizzata ad andare sui giornali invece si sta dimostrando una candidatura solida, la migliore». Lo ha detto il Governatore del Veneto Luca Zaia sulla Candidatura di Cortina e delle Dolomiti alle olimpiadi 2026 oggi a sulla Piana del Cansiglio tra Belluno e Treviso alla festa dei Veneti nel Mondo. «Se oggi non ci fosse Cortina, il Coni avrebbe già scelto fra Torino e Milano - ha aggiunto -. Trovandosi in campo la 'Regina delle Dolomitì, il Comitato olimpico italiano deve vedersela con il termine di confronto più accreditato». «Cortina Dolomiti rappresenta l'hub sciistico più grande d'Europa - ha rilevato - e offre per le 15 discipline dei Giochi solo località di montagna, non la città». «Noi portiamo avanti la candidatura di Cortina, non i ticket - ha sottolineato su un possibile abbinamento con Milano -. Certo è che se Malagò ci proponesse un'abbinata, noi, prima d'introdurre altri argomenti, chiederemmo subito come si chiamerà la candidatura». «Ho fiducia in Malagò e nella Commissione di esperti che ha definito 'innovativà l'operazione e pienamente sostenibile - ha concluso -. Cortina 2026 costa solo 380 milioni di euro. È scorretto chi sostiene che dovremmo aggiungere i 242 milioni per i mondiali del 2021, perché questa cifra corrisponde in verità a quella più che tripla spesa da Torino per le infrastrutture nel 2006, più di 800 milioni di euro. Soldi che non sono stati conteggiati».

