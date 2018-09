Olimpiadi 2026, Malagò: «Domani al Cio con Milano-Cortina»

«Domani saremo a Losanna dal Cio, la fiamma della speranza rimane accesa». Quando esce da Palazzo Chigi dopo l'incontro con Giorgetti, Giovanni Malagò annuncia che il Coni ci crede ancora alla possibilità della candidatura olimpica italiana per il 2026. Si sono dette disposte ad andare avanti Milano e Cortina, e infatti con i rappresentanti del comitato olimpico italiano (guidati molto probabilmente da Diana Bianchedi) ci saranno il vice sindaco di Cortina Luigi Alverà e l'assessore allo sport di Milano Roberta Guaineri.



«Andare avanti con una candidatura a due? Vediamo cosa succederà, noi siamo spettatori. Non tifiamo per niente e per nessuno». Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, uscendo da Palazzo Chigi dopo l'incontro con il sottosegretario, Giancarlo Giorgetti. «Certo mi dispiace perché mi sembrava si fosse creata un'opportunità eccezionale - ha aggiunto Malagò -. Adesso vediamo se se ne può creare un'altra».

