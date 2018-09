Olimpiadi invernali 2026, Sapporo medita di ritirare la candidatura

Sapporo, scossa dal recente potente terremoto, ha intenzione di informare il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) la prossima settimana circa la sua intenzione di abbandonare la corsa ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026, secondo quanto riferito da Kyodo News, citando fonti anonime. Akihiro Okumura, portavoce dell'organizzazione che sta lavorando alla candidatura ha rifiutato di commentare la notizia, ma ha detto che il vicepresidente Takatoshi Machida e il presidente del Comitato olimpico giapponese Tsunekazu Takeda avranno dei colloqui con il presidente del Cio Thomas Bach in Svizzera la prossima settimana. Machida spiegherà le situazioni post-terremoto sull'isola di Hokkaido a Bach, ha detto Okumura alla dpa. «Questo è lo scopo della visita questa volta», ha aggiunto. Il sisma di magnitudo 6.7 ha ucciso più di 40 persone ad Hokkaido una settimana, rivelando una evidente inidoneità della regione ad ospitare l'evento sportivo internazionale. Il terremoto ha provocato un blackout in tutta l'isola, con il risultato che quasi 3 milioni di famiglie hanno perso elettricità, oltre ad aziende, ospedali e segnali stradali. Il principale aeroporto di Hokkaido vicino a Sapporo è stato chiuso e tutti i servizi ferroviari sono stati fermati. I turisti stranieri sono apparsi preoccupati e frustrati perché non riuscivano ad ottenere informazioni a causa della barriera linguistica, ha riferito Kyodo. Anche prima del terremoto, Sapporo, la città che ha ospitato i Giochi invernali del 1972, stava valutando di abbandonare la corsa a causa della mancanza di entusiasmo tra i suoi cittadini. L'edizione dei Giochi Invernali del 2026 verrà assegnata a Milano nel settembre 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA