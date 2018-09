Olimpiadi, Sala: «Candidatura ben vista dal Cio»

L'incontro di ieri a Losanna per presentare la candidatura di Milano-Cortina ai Giochi invernali del 2026 è andata «bene» secondo il sindaco Giuseppe Sala. «La candidatura è ben vista e il Coni credo dovrà fare una giunta nei prossimi giorni» ha aggiunto, sottolineando che «non c'è un giorno da perdere». «Il primo passaggio fondamentale - ha detto - è a inizio ottobre a Buenos Aires e noi dobbiamo essere convincenti sul progetto, sulle garanzie e dell'appoggio del governo che anche se non attraverso i fondi ci deve essere».



«Sui fondi non mi fascerei la testa»: così ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando delle Olimpiadi e ricordando che per Expo si sono trovati quasi 400 milioni privati. E le olimpiadi sono ancora più attrattive. Senza contare che negli ultimi anni a Milano sono arrivati «marchi anche stranieri che possono essere interessati a fare da sponsor». «Se fosse per me - ha concluso - andrei avanti a prescindere da tutto».

