Open d'Italia, Ics e Federgolf assegnano i premi "Impegnati nel verde"

di Redazione Sport

Al 75° Open d`Italia al Gard agolf Country Club, nell’area hospitality nella tenda del Credito Sportivo , si è tenuta l`annuale cons egna dei riconoscimenti “Impegna ti nel verde”, il progetto che ICS porta avanti da anni in collaborazione con la Federgolf, che premia i circoli che si sono distinti per aver raggiunto obiettivi ed effettuato azioni comprovanti il reale impegno a favore della sostenibilità ambientale. Eco compatibilità, risparmio energetico, manutenzione agronomica, sensibilizzazione e valorizzazione, queste le linee guida ch e spingono sempre più circoli ad “investire” nel verde perchè, mai come ora, l’etica ambientale si sposa perfettamente con la sostenibilità economica. Presenti ala consegna dei riconoscimenti, oltre al Credito Sportivo con il Pre sidente Andrea Abodi e il D irettore Generale Paolo D’Alessio , Giampaolo Montali, Direttore del Progetto Ryder Cup 2022, il Vice Presidente FIG Antonio Bozzi, Steve Isaac , Direttore dei progetti di sostenibilità del Royal and Ancient Golf Club di St. Andrews , Alberto Minelli in rappresentanza dell’intero Comitato Scientifico Impegnati nel Verde e Paolo Croce, membro e certificatore di GEO Golf Environment Organization. L`assegnazione viene rilasciata dal Comitato Scientifico del progetto costituito da quattro docenti universitari afferenti a diverse discipline che fin dal lancio di “Impegnati nel Verde” mettono a disposizione la loro professionalità per supportare il lavoro in maniera scientifica e super partes, non essendo neanche giocatori. Hanno r icevuto i l r iconoscimento i seguenti circoli: Golf Camuzzago per la categoria Energia (il riconoscimento è stato assegnato per l`investimento fatto in materia di risparmio energetico con l`utilizzo di fonti energetiche alternative, quali il fotovoltaico); Villasimi us Golf per la categoria Acqua (per aver impiegato essenze macroterme fondamentali per ottenerne risparmi idrici e attuare la manutenzione del tappeto erboso con metodi agronomici); Castelgandolfo Golf Club e Golf Ugolino per la categoria Patrimonio Cultu rale (per gli investimenti e gli interventi attuati in favore della conservazione dei beni storico archeologici presenti nel circolo); Golf Tirrenia per la categoria Biodiversità( per aver realizzato opere e iniziative in favore della conservazione della natura e sensibilizzazione ambientale dei fruitori); Golf Club Parco de’ Medici per la categoria Paesaggio (per l`importante opera di recupero ambientale attuata al posto della discarica con la valorizzazione di un sito ricco anche di testimonianze archeologiche). A oggi sono oltre 70 i circoli che hanno raggiunto questo obiettivo, u n lavoro propedeutico al fine di ottenere l`ambita certificazion e della Golf Environment Organiz ation l`unica certificazione internazionale riconosciuta a livello mondiale da enti, università, associazioni sportive e ambientaliste ottenuta in Italia da die ci circoli. La certificazione “Impegnati nel Verde” ha il compito di accompagnare i club verso la certificazione ambientale internazionale GEO e, proprio mentre avveniva la cerimonia di consegna dei diplomi, è arrivato l’annuncio dalla stessa GEO che il G ardagolf Country Club ha ottenuto l’ambito e prestigioso riconoscimento.

