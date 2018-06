Open d'Italia, Molinari alle spalle di Kaymer dopo il secondo giro

di Redazione Sport

Francesco Molinari in grande evidenza agli Open d'Italia con un' altra prova di alto livello che a metà gara lo pone al 2/o a un solo colpo di distanza dal tedesco Martin Kaymer (-11 sul totale). Al Gardagolf di Soiano del Lago (Brescia) nuovo giro show per l'azzurro chiuso ancora con un parziale di 66 (-5) su un totale di 132 (-10) colpi. «Sono davvero soddisfatto - le dichiarazioni del piemontese al termine della gara - e spero di proseguire così anche domani. È stata un'altra ottima giornata ma la classifica è corta e devo rimanere concentrato. Che bello giocare di fronte a questo pubblico, numeroso e caloroso». Al fianco dell'azzurro, che in Lombardia sogna la tripletta (dopo successi 2006 e 2016), anche il nordirlandese Graeme McDowell, lo spagnolo Rafa Cabrera Bello, il belga Thomas Pieters e l'inglese Danny Willett (campione Masters 2016). Ancora una prova senza errori per il piemontese, in versione extraterrestre. È dalla 11/a buca del secondo giro del trionfo di Wentworth (BMW PGA Championship, Inghilterra) che «Chicco» non commette un bogey. E adesso è arrivato a quota 80.



La tripletta nella massima rassegna nazionale di golf (dopo successi 2006 e 2016), giunta quest'anno alla 75/a edizione, è dunque a portata di mano. Molinari in Lombardia vuole il triplete e la 6/a vittoria sull'European Tour, imprese mai riuscite prima a nessun giocatore azzurro. Intanto, colpi di scena a non finire al Gardagolf, con il campione uscente Tyrrell Hatton eliminato. E Matteo Manassero che resta fermo al 12/o posto della classifica (-8 sul totale) al termine di un altro round positivo. L'atleta veneto è a 3 colpi dalla vetta, in piena corsa per il titolo. E precede di una sola lunghezza, tra gli altri, i britannici Ian Poulter e Tommy Fleetwood (17/i a -7). Resta in gara Lorenzo Gagli (41/o a -5), mentre escono di scena 11 giocatori azzurri. Tra questi anche Nino Bertasio, Renato Paratore ed Edoardo Molinari. Il torneo entra nelle fasi finali. Quando mancano 36 buche al termine di una rassegna che nelle prime due giornate ha fatto registrare un totale di 15.100 spettatori, il finale è ancora tutto da scrivere. Ma l'Italgolf sogna con Francesco Molinari, che domani scenderà sul green alle 12:25 al fianco di Willett e Pieters.

