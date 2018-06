Open d'Italia, Slattery al comando, ma Molinari resta al secondo posto

di Redazione Sport

Ancora una grande prova di Francesco Molinari che al termine del terzo giro del torneo dell'European Tour resta al 2/o posto, al fianco del danese Thorbjorn Olesen, ad un solo colpo dalla vetta occupata non più dal tedesco Martin Kaymer ma dall'inglese Lee Slattery (-16 sul totale). Terzo round consecutivo chiuso in 66 (-5) per l'azzurro, su un totale di 198 (-15) colpi. «Un altro buon giro - le dichiarazioni del piemontese al termine della gara -, sono contento per il putt che oggi ha funzionato davvero bene. Siamo praticamente tutti vicini, impossibile stabilire un favorito». Ai piedi del podio, in 4/a posizione, Danny Willett e Kaymer (-14). Mentre Matteo Manassero occupa la 14/a piazza (-11) e precede di una sola lunghezza Lorenzo Gagli (17/o a -10), autore di una prova show. A 18 buche dal termine «Chicco» Molinari, dopo successi 2006 e 2016, insegue una tripletta storica che gli permetterebbe di diventare il giocatore italiano più vincente di sempre.

