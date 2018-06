Padel, primo successo di una selezione italiana al Torneo dei Locos

di Redazione Sport

L'Italia del padel fa centro in Spagna. Il torneo agonistico più famoso d’Europa (460 partecipanti, 16 ore di padel su 14 campi senza mai fermarsi), che mischia giocatori professionisti (c’era anche lo spagnolo Juan Lebrón direttamente dal circuito mondiale) agli amatori, è stato vinto per la prima volta da una selezione italiana. 17 le squadre iscritte, una soltanto proveniente dall’Italia con parecchi azzurri che si è imposta sulle altre selezioni catalane piene di giovani talenti, professionisti e amatori di questo sport. Questi i giocatori selezionati da Andrea Balducci per il Torneo dei Locos. Gli azzurri Gianmarco Toccini, Saverio Palmieri, Denny Cattaneo, Matteo Spizzica, Stefano Pupillo, David Verde, Beatrice Campagna, Valentina Tommasi, Laura Pollacci e Giulia Sussarello insieme a Simone Salernitano, David rodriguez Nicolò e Tommaso Cotto, Marco Caporilli, Paco Rizzo, Cristina Dolce, Maria Maderna, Erika Ciarrocchi, Francesca Zacchini e Antonella Grimaldi.

