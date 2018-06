Pallanuoto, la Pro Recco acquista il più forte giocatore al mondo

di Redazione Sport

Gran colpo di mercato della Pro Recco, che ha preso un numero uno in tutti i sensi. Si tratta di Marko Bijac, portiere, il più forte giocatore al mondo, vincitore del Len Awards 2017, l'equivalente del Pallone d'oro nel calcio. Croato, nato il 12 gennaio del 1991, arriva dallo Jug Dubrovnik, team di cui è stato capitano e con il quale ha vinto, tra le altre cose, una Champions League nel 2016. Figlio d'arte - il padre Maro ha giocato ad alti livelli - è campione del mondo in carica e vice campione olimpico con la nazionale biancorossa. 202 cm di tecnica e reattività che da settembre saranno al servizio di Rudic: con capitan Tempesti e Bijac la porta dei biancocelesti è in ottime mani. «Arrivo in questo straordinario club con grande motivazione, la Pro Recco rappresenta il gradino più alto della pallanuoto mondiale - afferma il neo acquisto, impegnato nella Super Final di World League a Budapest -. Voglio aiutare la squadra a proseguire negli ottimi risultati e a migliorarli. Mister Rudic ha dimostrato la sua bravura negli anni, ha vinto tutto e penso farà lo stesso a Recco». I campioni d'Italia si sono trovati di fronte Bijac per tre anni di seguito alle finali di Champions League, con il suo Jug che per due volte ha superato i biancocelesti in semifinale sbarrando la corsa a quel trofeo che rappresenta l'obiettivo principale della Pro Recco: «Accogliamo con grande calore Marko, atleta fantastico e professionista serio che alzerà il livello qualitativo della rosa e aumenterà la competizione interna - dice il presidente Maurizio Felugo, artefice del colpo di mercato -. Stiamo lavorando per consegnare a Rudic una rosa di spessore che sappia vincere e divertire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA