Pallavolo, l'Italia umilia anche il Belgio di Anastasi: 3-0

E due. L'Italia batte il Belgio 3-0 (25-20, 25-17, 25-16), riscattando anche la sconfitta dello scorso anno all'Europeo, e davanti a oltre 7mila spettatori al Mandela Forum di Firenze conquista la seconda vittoria consecutiva al Mondiale di pallavolo maschile. Troppo forte la squadra del ct azzurro Blengini per i belgi allenati dall'italiano Andrea Anastasi. La supremazia dell'Italia si è fatta vedere sin dall'inizio. Mai un calo di concentrazione, tutta la squadra sempre in partita e quando c'è stato bisogno dell'accelerazione per prendere il largo l'ha sempre fatto senza problemi. Nazionale italiana trascinata da qual grande giocatore che è Ivan Zaytsev. Quando ha preso per mano la squadra e ha iniziato a colpi di forza i suoi bolidi non ce ne stato per nessuno. Basti pensare che per Zaytsev ha chiuso il primo set con 8 punti e l'85% degli attacchi andati sa segno, si è ripetuto nel secondo set con 8 punti e l'86% di attacchi.



A SENSO UNICO

Italia che parte subito bene nel primo set portandosi 4-2, poi il recupero dei belgi, fino al sorpasso per 8-6 Blengini chiama il timeout. Al rientro gli azzurri recuperano il doppio svantaggio, grazie ai punti di Lanza e Juantorena, poi le due squadre vanno punto a punto, fino al 17-14 per l'Italia brava a portare a segno diversi giocatori, come Zaytsev, Mazzone e i soliti Lanza e Juantorena. Un primo set dove la nazionale di Blengini ha cercato di giocatore molto sulle linee, rischiando qualcosa in più del solito. Ancora una accelerazione azzurra con una diagonale di Zaytsev e una schiacciata di Juantorena, che portano l'Italia sul 20-15. Adesso gli azzurri diventano inarrestabili, arriva il 21esimo punto con Mazzone che costringe Anastasi a chiamare l'ulteriore timeout per il Belgio. Da quel momento Zaytsev a colpi di grandi conclusioni (8 punti nel primo set) trascina l'Italia, poi arriva il diagonale di Lanza che chiude il primo set per gli azzurri 25-20 in 33 minuti di gioco. Belgio che, soprattutto, con Rosseaux e Van Den Dries prova a rimanere in gioco ma senza riuscirci. Il secondo set inizia nel migliore dei modi per il Belgio che si porta avanti per 5-3 ma da quel momento l'Italia, sempre con Zaytsev e Juantorena inizia la rimonta, portando gli azzurri sull'8-6 prima che Anastasi chiami un nuovo timeout per la sua squadra.



SUPER GIANNELLI

Fantastico Giannelli quando di seconda porta l'Italia sul 10-8 infiammando il Mandela Forum. E il momento della nuova accelerazione dei padroni di casa che con Filippo Lanza trovano il 12-9 a termine di una lunga azione con ottimi recuperi di Zaytsev, Juantorena e Lanza. Poi ci pensa Anzani a murare Van Den Dries, la schiacciata di Zaytsev e ancora un muro di Lanza su Rousseaux per il 16-10 Italia. Al rientro dall'ennesimo timeout Zaytsev mette dentro tre punti consecutivi (due dalla battuta), vere e proprie palle imprendibili per i giocatori belgi, che portano l'Italia sul 19-11. Da quel momento si torna a una gara punto a punto fino alla battuta finale di Juntorena che con un ace dava all'Italia anche il secondo set 25-17. Il terzo set inizia tutto a tinte azzurre, dove gli uomini di Blengini si portano sull'8-4 prima del timeout tecnico. Al rientro il monologo azzurro continua senza problemi, chiudendo il terzo set con una schiacciata di Anzani per 25-16. E sabato si torna in campo al Mandela Forum di Firenze per la terza giornata della Pool A, questa volta l'Italia affronterà una vecchia conoscenza come l'Argentina di Julio Velasco.

