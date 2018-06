Pallavolo, Nations League: Italia-Francia 3-0

L'Italia piega la Francia 3-0 (25-21, 25-22, 27-25) a Modena in un incontro di Volleyball Nations League, regalandosi un'ulteriore minima speranza di qualificazione in virtù dei risultati maturati oggi. La Polonia, sconfitta dal Brasile, è ora a una sola vittoria di distanza. Decisivi saranno dunque i match di domani, con gli azzurri che affrontano gli Usa ma i polacchi con un successo sull'Australia staccherebbero il pass per Lille, ma nello sport nulla è impossibile. L'Italia ha ben giocato e dimostrato una certa superiorità rispetto agli avversari soprattutto a muro (15 in totale contro i 5 dei transalpini). La partita è stata intensa, con Giannelli e compagni che si sono resi protagonisti di una serata da ricordare. «Volevamo dimostrare che noi ci mettiamo sempre il massimo e che lottiamo per questa maglia. Durante questa Nations League non sempre ci è riuscito anche a causa di qualche infortunio. Oggi davanti al nostro pubblico volevamo dare un bel segnale e alla fine ce l'abbiamo fatta e questo mi rende felice», ha commentato Giannelli.



