Parigi-Roubaix, l’autopsia conferma arresto cardiaco per morte Goolaerts

di Francesca Monzone



I primi risultati dell’autopsia effettuata oggi sul corpo del Michael Goolaerts, hanno confermato come causa principale del decesso, un arresto cardiaco. Il giovane Goolaerts stava correndo la Parigi-Roubaix domenica ed era stato trovato a terra vicino la sua bici dopo il secondo tratto di pavè. Quando i medici sono arrivati sul posto, il belga della Veranda's Willems-Crelan, era incosciente e non respirava e i sanitari hanno dovuto praticare un massaggio cardiaco e utilizzare un defibrillatore prima di trasportarlo in elicottero all’ospedale universitario di Lille, dove alle 22:40 è stato dichiarato il decesso.

Remy Schwartz della procura di Cambrai, che si sta occupando dell’inchiesta, ha fatto sapere che Goolaerts è morto per un arresto cardiaco che ha provocato la caduta in corsa e non il contrario come inizialmente ipotizzato.

Schwartz ha precisato che attualmente non c’è un’indagine penale e che non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati, ma che la procura è in attesa di ulteriori analisi e tra questi si aspettano quelli tossicologici e patologici.

La Veranda's Willems-Crelan oggi ha preso parte alla Freccia del Brabante, dove è stato osservato un minuto di silenzio prima della partenza della corsa. Al termine della gara il team tramite i social network ha espresso la sua gratitudine per tutto l’affetto ricevuto, sottolineando come oggi le emozionate provate in corsa fossero molte. Le autorità di Cambrai hanno fatto sapere che ancora non hanno rilasciato l’autorizzazione per il funerale del ventitreenne belga.

