Partiti a Riccione gli Assoluti di nuoto

Seicentonovantuno nuotatori di 172 società sportive: sono i numeri del nuoto impegnato da questa mattina negli Assoluti a Riccione che si concluderanno sabato e daranno ai vincitori (più quelli che faranno il tempo limite tabellare) il passi per gli Europei di agosto a Glasgow.



Le batterie hanno già dato qualche indicazione. Si è rivisto nei 400 stile libero Gabriele Detti, reduce da un infortunio, ed ha nuotato, miglior tempo, in 3:47.07, passaggio a metà gara 1:58.72. Gabriele dice di avere ancora un po’ di dolore alla spalla, e dunque rinuncia alla finale del pomeriggio: non vuole rischi. Dietro di lui nei tempi in batteria Matteo Ciampi e terzo Gregorio Paltrinieri, tornato dall’inverno australiano e dalle prove (positive) nel fondo.



La prima gara, la batteria dei 50 dorso, aveva visto Niccolò Bonacchi al miglior tempo, Simone Sabbioni al terzo, ma ha colpito il secondo, il diciassettenne Thomas Ceccon che ha ottenuto il suo primato personale. 25.29, 25.47 e 25.48 i crono dei tre.



Continua il duello fra le rane. Arianna Castiglioni con 1:07.86 ha già il tempo limite, seconda in batteria Martina Carraro, 1:08.16.



Fra gli altri in evidenza da notare Ilaria Cusinato nei 400 misti, Cjristian Ferraro che abbassa di più di un secondo il personale nei 200 farfalla e il plotone sprint che vede nei 50 stile libero andare sotto i 22 secondi Luca Dotto e Andrea Vergani, 21.97 e 21.98 rispettivamente con terzo tempo, 22.37 per Lorenzo Zazzeri.



I risultati ufficiali e il programma (finali alle 17.30) sul sito www.federnuoto.it.

