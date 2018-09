Federica Pellegrini: «Credo ancora nell'amore, ma con meno paranoie»

di Redazione Sport

«Credo ancora nell'amore, e mi faccio meno paranoie. Il prossimo fidanzato? Lo voglio bello, alto (più di me) e moro. I biondi non mi piacciono». A Milano per la fashion week come testimonial, Federica Pellegrini si confida a Oggi, il settimanale diretto da Umberto Brindani in edicola da domani. La nuotatrice azzurra ha conferma gli allenamenti per Tokyo 2020 e smentito la love story con Alberto Tomba («Non stiamo insieme»). «Se sono ancora gelosissima? Sono molto migliorata - dice - Da quando mi sono sfidanzata (da Filippo Magnini, ndr)». La Pellegrini oggi è tranquilla. Ammette però che con gli ex le scenate non sono mancate, ma non in pubblico. Solo «tra le mura domestiche».

