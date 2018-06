Nuoto, Pellegrini: «Il 2017 l'anno più bello e difficile della mia vita»

«Lo scorso anno è stato il più difficile e bello della mia vita, ecco perché questo riconoscimento ha un sapore particolare, per me è molto importante». Federica Pellegrini ringrazia così la 'Fondazione Giulio Onestì che nell'aula magna del centro di preparazione olimpica dell'Acqua Acetosa le ha consegnato il premio per il 2017. «Essere qui oggi è bellissimo, tornare a Roma per me è sempre molto importante, e poi nel weekend ci saranno anche le gare del Sette Colli» aggiunge la campionessa azzurra, che il 5 agosto compirà 30 anni. «E il nuoto non è carino con l'età... Nel mio sport è sempre più difficile rimanere ad alti livelli col passare degli anni, dopo l'Europeo di Glasgow tireremo le somme. Per me comunque questo è un anno di transizione sotto tutti gli aspetti, con impegni anche extra-nuoto. Le Olimpiadi di Tokyo? Mancano più di due anni, è veramente troppo presto fare delle valutazioni» spiega Federica, sottolineando poi che «la stagione scorsa è stata molto dispendiosa a livello mentale e fisico, avevo bisogno di rifiatare un pò, così ho preso anche altri impegni, come questo televisivo» che la vede protagonista come giudice della trasmissione 'Italiàs Got Talent' che andrà in onda su TV8. Il grande amore della Pellegrini resta ancora la vasca. «Dopo i Giochi di Rio per la prima volta mi sono presa una pausa di un mese in cui ho deciso che non potevo chiudere la carriera col quel ricordo, con quella medaglia olimpica persa per un soffio - spiega la nuotatrice -. Mi sono rimessa a lavorare come non mai e il sogno si è realizzato, mi sono riscattata con l'oro mondiale a Budapest, l'emozione più grande della mia vita con la gara più bella della mia vita».



I 200 stile non la vedranno però al via al Sette Colli: «Li avrei anche fatti, come esperimento fuori da competizioni importanti, ma sono in programma domenica e io quel giorno partirò a pranzo per Milano dove sarò impegnata con l'ultima parte delle registrazioni di Italiàs Got Talent. Farò quindi 50 e 100 stile, e i 50 dorso». Alla cerimonia di consegna del 'Premio Giulio Onesti 2017' hanno preso parte tra gli altri il presidente del Coni, Giovanni Malagò («se sono diventato qualcuno nel mondo dello sport lo devo ai risultati e alla carriera di Federica, e con questo ho detto tutto» le sue parole) e Franco Carraro, presidente della Fondazione intitolata al padre dello sport italiano, che ha così spiegato la scelta della Pellegrini: «Federica è la bella espressione di quello che è la vita degli sportivi che, tra sacrifici e sofferenze, ottengono grandi risultati. Merita questo premio al 100%, lei è il simbolo di quello che serve per fare sport»

