Nuoto, la campionessa Federica Pellegrini a sorpresa: «Sto pensando di ritirarmi»

Ha festeggiato ada pochi giorni il suo trentesimo compleanno. E quale occasione igliore per sorprendere i suoi beniamini. Stavolta però Federica Pellegrini l'ha fatto con una notizia choc, rilasciata in un'intervista al settimanale "Chi". La campionessa italiana di nuoto starebbe valutando l'ipotesi di ritirarsi: «Il mio cuore mi dice di smettere per le troppe delusioni umane fuori dalla vasca; la mia testa, invece, vuole che continui. Entro l'autunno deciderò».

