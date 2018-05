Zaytsev saluta Perugia sui social

«Questa storia non termina qui perché tutti noi che l'abbiamo vissuta la portiamo dentro e l'affetto che abbiamo costruito e ci siamo meritati rimarrà per sempre». Ivan Zaytsev, lo schiacciatore che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Sir Safety Conad Perugia, ha annunciato con un lungo post sui suoi profili in diversi social network il suo addio al capoluogo umbro. Il campione spoletino di pallavolo, che a Perugia ha conquistato un bronzo e un argento in due Final Four di Champions, una Supercoppa, una Coppa Italia e uno scudetto, nel suo messaggio si è rivolto principalmente a tifosi e all'allenatore Lorenzo Bernardi: «È stato un onore essere allenato da te, mi hai capito, mi hai guidato, mi hai ascoltato e mi hai domato». Riguardo ai supporter della Sir, Zaytsev rientrato nel giro della Nazionale, ha scritto: «Grazie a voi tifosi di Perugia, per l'enorme affetto e il sostegno che mi avete dato anche quando certe situazioni o polemiche mi hanno tirato giù voi siete rimasti al mio fianco». Nessuna parola invece su quella che diventerà la sua nuova società. Le voci di mercato hanno accostato il campione a Modena, dove potrebbe tornare a giocare da opposto. «Un nuovo viaggio mi aspetta ma vado via sereno del riflesso che vedo nello specchio, leale a me stesso e ai miei principi. Quelli o si hanno o non si possono comprare a nessuna cifra, in nessuna vita. Orgoglioso del rapporto che ho costruito con ognuno di voi». Negli ultimi giorni la sua permanenza a Perugia era stata al centro dell'attenzione. Il presidente Gino Sirci, che ha voluto fortemente l'ingaggio di Wilfredo Leon, schiacciatore cubano, nelle scorse ore aveva detto: «Zaytsev o non Zaytsev allestiremo una formazione più che competitiva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA