di Redazione Sport

Manny Pacquiao vince per ko al settimo round l'incontro contro il pugile argentino Lucas Matthysse conquistando la 60esima vittoria in carriera che gli vale il titolo dei Welter Wba. Il successo del campione filippino, 39 anni, è arrivato sul ring di Kuala Lumpur, in Malesia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA