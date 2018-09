Pugilato, Alvarez nuovo re dei pesi medi: battuto Golovkin

di Redazione Sport

Il pugile messicano Canelo Alvarez è il nuovo re dei pesi medi. Nella notte ha battuto di misura, e con un verdetto che si presta a qualche contestazione, il kazako Gennadi Golovkin campione in carica. È stato un match bellissimo, come da tempo non si vedeva su un ring, combattuto a viso aperto e senza esclusione di colpi. Alla fine i due sanguinavano dal viso. In palio la corona mondiale unificata dei pesi medi versione Wba e Wbc. Per i due pugili si trattava anche di una rivincita dopo il primo incontro finito pari l'anno scorso. Al termine del match, che ha visto i due avversari equivalersi, due giudici hanno dato 115-113 a favore di Alvarez, il terzo ha segnato 114 pari. Titolo dunque al 28enne messicano, per lui è il 50mo successo in carriera, mentre per Golovkin che finora aveva uno score di 38 vittorie su 38, si tratta della prima sconfitta. In attesa della rivincita.

