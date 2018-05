Pugilato, Spada-Geografo a Roma, tricolore medi in palio

Vigilia dedicata alla cerimonia del peso quello della sfida per il titolo italiano dei pesi medi tra il detentore, Domenico Spada, e lo sfidante Mirko Geografo, in programma a Roma, la città dei due pugili. «Mi sono preparato alla grande e mi sento più in forma che mai. Dimostrerò che questo »vecchietto« è ancora il migliore su piazza», ha detto Spada,che compirà 38 anni a settembre. «Sono due mesi che non faccio altro che pensare a questo match e ad allenarmi. Non sono mai stato così bene e non vedo l'ora di salire sul ring per combattere. Il poterlo fare a Roma è un qualcosa di straordinario», le parole dello sfidante 27enne. Il match, ospitato al PalaGems, sarà trasmesso in diretta da Sportitalia.

