Red Cliff World Series, tutto pronto a Polignano per il finale di stagione

Tutte le strade portano a…Polignano a Mare! Sabato 22 e domenica 23 settembre la Red Bull Cliff Diving World Series 2018 torna nella Mecca europea del Cliff Diving per la Finale Mondiale della stagione che celebra il 10° anniversario del campionato di tuffi da grandi altezze più adrenalinico del mondo. Emozione, adrenalina, sguardi all’insù e fiato sospeso saranno gli ingredienti dell’ultima, attesissima tappa del 2018.

L’atmosfera è già elettrica: migliaia di appassionati si preparano ad affollare il Grottone di fronte alle piattaforme, la spiaggia e il ponte sulla Lama Monachile per assistere alla gara più avvincente della storia della World Series e acclamare il nuovo campione e campionessa mondiali.

Tutti coloro che non potranno essere a Polignano, possono vivere tutte le emozioni della gara seguendo la diretta streaming domenica 23 settembre a partire dalle 13:10 sul sito www.redbullcliffdiving.com, su Red Bull TV*, sullapagina FB del Red Bull Cliff Diving e su YouTube.

Aggiornamenti in diretta e commenti a caldo dal pubblico anche su Radio 105, accompagnati da Ylenia, una delle voci più note e amate dell’emittente.

I polignanesi sono pronti ad accogliere l’élite mondiale del Cliff Diving, ma soprattutto l’Italian Hero Alessandro De Rose, che nel 2017 ha conquistato la sua prima vittoria in carriera proprio a Polignano, tra lacrime di gioia e l’entusiasmo del pubblico: “Tornare in piattaforma a Polignano dopo la vittoria dell’anno scorso è un’emozione indescrivibile! Ho stampato in mente ogni singola emozione vissuta quel giorno, che si è concluso con tutti i 50.000 del pubblico che cantavano con me l’Inno di Mameli. So che anche quest’anno mi supporteranno, con il cuore e con tutto il calore che solo gli italiani sono capaci di dimostrare. La loro energia mi motiverà ancora di più a raggiungere il mio obiettivo: salire di nuovo sul podio a casa mia!”

L’esito della 10° edizione della Red Bull Cliff Diving della World Series non è ancora deciso e il risultato è tutto da scrivere: solo un atleta per categoria tra i tre uomini e le tre donne ancora in corsa per il primato riemergerà dall’acqua trionfando!

A separare i leader in classifica generale Gary Hunt e Adriana Jimenez da Steven LoBue e Rhiannan Iffland, al secondo posto, ci sono solo 20 punti

