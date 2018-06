A Rimini tornano i campionati Italiani di danza sportiva. E debutta la break dance

Per la prima volta ci sarà anche la break dance ai campionati Italiani di danza sportiva che si terranno a Rimini dal 5 al 15 luglio. Numeri da capogiro: 20.000 atleti in gara per circa 200.000 spettatori. Si tratta dell'Undicesima edizione, promossa dalla FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) unica federazione riconosciuta dal Coni nel 2006 a poter organizzare, promuovere e diffondere lo sport della danza a livello nazionale.







Saranno allestiti 6 padiglioni, ognuno dei quali ospiterà ogni giorno diverse gare per le 30 diverse discipline sportive che si declinano in 52 specialità. La break dance è stata introdotta solo di recente e farà il suo debutto ad ottobre prossimo a Buenos Aires negli Youth Olympic Games 2018. L'Italia avrà due rappresentati già qualificati, che saranno presenti a Rimini.







L'ultimo weekend, 14 e 15 luglio, ci sarà l'evento internazionale di danza sportiva chiamato Grand Slam, manifestazione promossa dalla WDSF, organo interazionale riconosciuto dal CIO al quale fanno riferimento tutte le federazione mondiali che svolgono la disciplina sportiva della danza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA