Riparte "Un campione per amico", da domani in tour in 10 città

di Redazione Sport

Oltre 10mila ragazzi delle scuole elementari e medie e quattro campioni che gireranno l'Italia per due mesi con l'obiettivo di trasmettere i valori positivi dello sport. È questa l'essenza del tour 'Un campione per amicò, tradizionale appuntamento con l'iniziativa di carattere sportivo, educativo e sociale che si sviluppa in 10 tappe in tutta Italia a partire da domani. Un'esperienza di gioco, animazione e divertimento che vedrà coinvolti come ambasciatori dello sport Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Francesco Graziani e Jury Chechi. La manifestazione, patrocinata dal Coni, è stata presentata oggi al circolo Canottieri Aniene. «Siamo felici di aver contribuito anno dopo anno a rendere quest'evento un vero e proprio punto di riferimento per la promozione dei valori legati allo sport giovanile -ha detto Panatta-. È frequente incorrere nell'errore, tanto dei bambini quanto degli adulti, di associare lo sport ad una disciplina specifica e puntare tutto sulla competizione. La particolarità di questa manifestazione è invece quella di amplificare un messaggio trasversale, ossia quello legato all'importanza di praticare attività fisica, perché grazie all'attività motoria, alle dinamiche di un sport, sia esso singolo o di squadra, si riescono a trasmettere valori importanti». Nel 2018 'Un campione per amicò toccherà tra aprile e maggio, da Sud a Nord, dieci città le cui piazze principali si trasformeranno per l'occasione in vere e proprie palestre a cielo aperto con animazione, musica, gadget.



I quattro testimonial saranno a disposizione dei bambini per trasmettere i valori dello sport come spirito di sacrificio, integrazione e rispetto delle diversità. Le tappe di questa edizione saranno Salerno (11 aprile), Ascoli Piceno (17 aprile), Pescara (19 aprile), Catania (24 aprile), Forlì (3 maggio), Pesaro (8 maggio), Treviso (10 maggio), Aosta (16 maggio), Como (24 maggio) e Mantova (30 maggio). Non mancherà, infine, il coinvolgimento di 'The Human Safety Net Onlus', fondazione no profit del Gruppo Generali che accompagnerà il tour raccogliendo fondi e sensibilizzando il pubblico al progetto 'For families' nato per supportare genitori in situazioni complesse e disagiate.

