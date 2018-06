Le vecchie glorie di Roma e Lazio sfidano i giovani rifugiati: il match al Tre Fontane

Le vecchie glorie di Roma e Lazio sfidano i giovani rifugiati. Nell'ambito dei progetti sociali legati alla promozione dello Sport per tutti, il Comitato Regionale Lazio del Coni ha patrocinato, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, la partita di calcio Champions #whitRefugees, organizzata dalll'UNHCR, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che si pone l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione dei rifugiati in Italia e sui motivi che li costringono a fuggire dal proprio paese riconoscendo il ruolo chiave dello sport come strumento di aggregazione e integrazione. A scendere in campo, sabato 23 giugno, allo Stadio delle Tre Fontane, saranno la rappresentativa di stelle del calcio del passato di Roma e Lazio, capitanate da Damiano Tommasi, e la squadra che il 21 maggio scorso, allo Stadio Olimpico, ha vinto la 3^ edizione del Torneo dell'Amicizia. Squadra composta dai giovanissimi rifugiati e richiedenti asilo del progetto Nazionale Fami, provenienti dalla Città dei Ragazzi della Pisana, Roma.



Per i giovani rifugiati sarà una giornata memorabile: giocheranno contro alcune tra le più note stelle del passato dei due club calcistici della Capitale. In campo, fischio d'inizio alle 17.30 (ingresso gratuito), scenderanno infatti Damiano Tommasi, Simone Perrotta, Vincent Candela, Bruno Giordano, Cristiano Bergodi, Patrizia Panico, Fabio Petruzzi, Giuliano Giannichedda, Stefano Fiore, Alessandro Iannuzzi, Giampaolo Di Magno, Massimo Piscedda, Fabrizio Romondini, Massimo Bonanni, Giuseppe Incocciati, e volti noti dello spettacolo, tra i quali lo scrittore Giuseppe Catozzella e il conduttore di Propaganda Live Diego Bianchi. «Sarà una giornata emozionante per questi giovani - dichiara Riccardo Viola, Presidente Coni Lazio -, che dopo aver vissuto l'esperienza di giocare nel tempio del calcio nazionale, lo Stadio Olimpico, sabato incontreranno i grandi campioni del passato. Anche noi saremo emozionati, perché abbiamo sposato il progetto Nazionale Fami e vedere dei giovanissimi che hanno una storia di vita così difficile vivere un'esperienza come questa ci riempirà il cuore di gioia e ci farà capire sempre di più che lo sport è il più grande veicolo di diffusione di valori positivi nella società».

