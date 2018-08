Il Global Tour dal 6 al 9 settembre sbarca a Roma

Il cavallo, tra cultura e integrazione. Tutto nella cornice del più prestigioso circuito internazionale di salto ostacoli che vedrà in gara le migliori amazzoni e i migliori cavalieri del mondo. La grande equitazione sta, infatti, sbarcando al Foro Italico di Roma, dove dal 6 al 9 settembre, allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea, si terrà la quindicesima tappa del Longines Global Champions Tour 2018.



Cultura e integrazione poiché non sarà solo sport di vertice all’ombra del Foro Italico: ampio spazio sarà dato alle Discipline Integrate e a libri e incontri che avranno come tema il cavallo. E spazio sarà dato anche ai bambini che saranno avvicinati al mondo dell’equitazione non nel modo tradizionale nel quale il cavallo viene considerato un mezzo di trasporto guidato ma facendo loro effettuare un percorso didattico che li porterà poi a interagire con l’animale.



Il tutto organizzato in seno al Global Tour da ASI, acronimo che corrisponde alle Associazioni Sportive e Sociali Italiane, storico Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.



«Si tratterà di un momento di sintesi particolarmente significativo in quanto l'eccellenza dell'attività di vertice si andrà a coniugare con l'eccellenza dell'attività di base attraverso una interazione di una serie di attività all'interno di quello che possiamo considerare il contesto equestre più di élite disputato annualmente anche in Italia.



Un momento sinergico che va, di fatto, a costituire un valore aggiunto per il più importante circuito mondiale di salto ostacoli rendendolo, peraltro, perfettamente fruibile agli appassionati di tutti i livelli», spiega Emilio Minunzio, Vicepresidente di ASI, che aggiunge: «Da sempre lavoriamo, come ente di promozione, per coniugare le attività di vertice con il movimento di base che, nel nostro Paese, rappresenta uno straordinario volano per lo sport. Crediamo anche nell’importanza di sani stili di vita e nell’educazione che dallo sport deriva. Per questo siamo impegnati nella cultura e nella promozione delle varie discipline».

