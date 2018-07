Tour de France, Gaviria prima maglia gialla. Froome perde 50 secondi

È del colombiano Rendon Gaviria (Quick-Step Floors) la prima maglia gialla del Tour de France edizione 2018. Gaviria ha vinto allo sprint la prima tappa da Nourmoitier en l'Ile a Fontenay le Comte di 201 km. Sul traguardo ha preceduto lo slovacco Peter Sagan e il tedesco Marcel Kittel. Vincenzo Nibali undicesimo.



Prima tappa sfortunata per il britannico Chris Froome che è stato vittima di una caduta a meno di 5 km dall'arrivo ed ha perso 51 secondi rispetto a Gaviria. Prima tappa amara anche per l'altro campione colombiano, Nairo Quintana, che ha forato intorno ai 3 km dal traguardo e non è riuscito a rientrare per tempo nel gruppo dei primi, accusando così subito un ritardo di 1 minuto e 15 secondi. Il primo degli italiani è Vincenzo Nibali, che ha chiuso la prima tappa all'undicesimo posto, con lo stesso tempo del vincitore. Sonny Colbrelli è 20mo, Andrea Pasqualon 22mo, Daniel Oss 45mo, anche tutti loro con lo stesso tempo di Gaviria. (ANSA).

© RIPRODUZIONE RISERVATA