Ryder Cup, chiuse le qualificazioni per il team Usa

di Redazione Sport

Brooks Koepka, Dustin Johnson, Justin Thomas, Patrick Reed, Bubba Watson, Jordan Spieth, Rickie Fowler e Webb Simpson. Questi gli 8 giocatori degli Stati Uniti che hanno ottenuto la qualificazione matematica alla prossima Ryder Cup di Parigi (28-30 settembre) senza passare per le 4 wild-card a disposizione del capitano Jim Furyk. Il team a stelle e strisce che in Francia sarà chiamato a difendere il titolo conquistato ad Hazeltine 2016 per due terzi è completato. Niente da fare per Phil Mickelson e Bryson DeChambeau, che adesso dovranno sperare in Furyk. Mentre con il 2/o posto nel PGA Championship Tiger Woods è tornato a sperare. L'americano con l'argento nel Missouri è passato dal 20/o all'11/o posto e adesso sogna il pass per Parigi. Già designato vicecapitano, la leggenda californiana è vicinissima a una storica chiamata. Che all'inizio della stagione sembrava impossibile e che adesso, a suon di risultati, pare sempre più vicina. Tutto rinviato per quel che riguarda il Team Europe. Per le scelte di Thomas Bjorn bisognerà attendere fine mese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA