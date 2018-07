Ryder Cup, Mickelson: «Le Golf National è un campo fantastico, sono pronto»

«Quello del Le Golf National è un campo fantastico. Non ho ancora avuto il piacere di ammirarlo dal vivo, ma guardandolo dalla televisione sono rimasto affascinato». Phil Mickelson esalta il percorso che ospiterà la prossima Ryder Cup, in programma dal 28 al 30 settembre a Parigi. «Lefty» con ogni probabilità farà parte della spedizione americana che affronterà quella europea in una sfida attesissima. Il golfista statunitense, in caso di mancata qualificazione, potrà contare su una delle 4 wild card a disposizione del capitano Jim Furyk. Che difficilmente deciderà di rinunciare all'esperienza di un autentico fuoriclasse del green.

