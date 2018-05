Scherma, Di Francisca pronta a tornare in pista

di Redazione Sport

Torna Elisa, dopo due anni di assenza, dopo la maternità. Pronta per nuove medaglie, per ampliare i successi, già numerosi. «Tra un mese esatto torno in pedana, sarò impegnata ai campionati italiani sia nell'individuale sia nella gara a squadre». Dopo due anni di assenza Elisa Di Francisca è pronta per tornare a gareggiare. La schermitrice azzurra sarà impegnata il 9 e 10 giugno agli Assoluti di Milano in quello che definisce come un vero e proprio «debutto» dopo la maternità. «Mi servirà per capire se sono ancora combattiva, se c'è ancora la stessa voglia di vincere, altrimenti arrivederci a tutti - spiega l'olimpionica di fioretto a margine della presentazione di un evento al Circolo Canottieri Aniene di Roma - Ci saranno delle cose che mi faranno capire se ho ancora voglia, se ancora mi diverto, se non è un peso, se non è come quando avevo lasciato». «Ai Giochi di Rio ero stanca, stufa, e quindi spero di vedere un'altra Elisa, spensierata e pronta a divertirsi - aggiunge -. Ho voglia di tornare, mi sono allenata bene e le sensazioni sono positive. A livello schermistico sono sempre la stessa, però bisogna vedere come riesco a conciliare la vita da mamma e quella da atleta». Nella testa della Di Francisca, tuttavia, c'è già Tokyo 2020: «Le Olimpiadi sono lontanissime, ma restano l'obiettivo. Non ricomincio per i Campionati italiani, riparto da qui e poi ci saranno tutte le altre tappe che speriamo porteranno a Tokyo. La mia ultima Olimpiade». E ad attenderla nuovamente in pedana c'è anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò: «Elisa tutto il mondo dello sport ti aspetta».

