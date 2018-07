Scherma, l'Italia del fioretto maschile in finale: sfiderà gli Usa

Si concludono oggi i Campionati del Mondo Wuxi 2018 e, a giornata ancora in corso, l'Italia è già certa di conquistare la vetta definitiva del medagliere, grazie alla settima medaglia che arriverà dalla gara di fioretto maschile a squadre dove l'Italia è approdata in finale dove sfiderà gli Stati Uniti (ore 19.15 - 13.15 in Italia). I fiorettisti azzurri approdano alla finale contro gli States grazie al netto successo, con il punteggio di 45-30, contro la Corea del Sud. Il quartetto italiano, che difende il titolo dello scorso anno, e che è composto dal neo campione iridato Alessio Foconi e da Giorgio Avola, Daniele Garozzo ed Andrea Cassarà, dopo aver esordito ieri con il successo per 45-34 contro l'Australia, aveva battuto ai quarti per 45-23 la Polonia.

