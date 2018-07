Scherma, Mondiali: ko in finale, argento per le azzurre del fioretto

Sfuma l'oro per le azzurre del fioretto ai Mondiali di scherma in corso a Wuxi, in Cina. Il Dream Team con la neo campionessa iridata, Alice Volpi, Arianna Errigo, Camilla Mancini e Chiara Cini, conquista la medaglia d'argento dopo il ko in finale contro gli Stati Uniti con il punteggio di 45-35. L'Italia cede così lo scettro proprio alle americane che si sono prese la rivincita dopo la sconfitta con le azzurre un anno fa ai mondiali di Lipsia. Per l'Italia è la sesta medaglia nella rassegna iridata di Wuxi.



