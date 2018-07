Scherma, Mondiali: Navarria è medaglia sicura nella spada

L'Italia prenota la prima medaglia ai Mondiali di scherma in corso a Wuxi, in Cina. L'ipoteca sul podio l'ha messa Mara Navarria nella spada femminile. La friulana dell'Esercito, salirà in pedana alle 19.50 (le 13.50 in Italia) per sfidare in semifinale la sorprendente svizzera Luara Staehli. L'azzurra ha ottenuto la certezza della medaglia al termine dell'assalto dei quarti di finale vinto per 15-9 contro la campionessa europea 2018, l'estone Katrina Lehis. Navarria, numero 1 del ranking mondiale e del tabellone, aveva esordito superando per 15-9 l'ungherese Anna Kun, proseguendo poi col successo per 15-11 sulla francese Auriane Mallo, per poi fermare la statunitense Katharine Holmes col punteggio di 15-9. Si erano fermate invece nel tabellone delle 32 sia Rossella Fiamingo che Giulia Rizzi.



