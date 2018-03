Coppa del Mondo, il maltempo protagonista: ad Are annullati gigante donne e slalom uomini

di Redazione Sport

È stato cancellato a causa del forte vento il gigante femminile valido per le finali di Coppa del mondo di sci ad Are e inizialmente in programma per questa mattina. Gli organizzatori hanno prima abbassato la partenza allo start di riserva per poi optare per la cancellazione della gara. La coppa di disciplina è stata così assegnata alla tedesca Viktoria Rebensburg, che guida la classifica con 582 punti, a +92 sulla francese Tessa Worley.



Termina in anticipo, a causa delle avverse condizioni meteo, la stagione della coppa del mondo di sci. Dopo il gigante femminile, è stato infatti cancellato per vento anche lo slalom maschile sulla pista di Are, sede delle finali. La coppa di disciplina era già stata vinta dall'austriaco Marcel Hirscher, che ha fatto sua anche la sfera di cristallo per il settimo anno consecutivo.

